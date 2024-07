Carlos Alcaraz KEY

Vincendo per il 2o anno consecutivo a Wimbledon Carlos Alcaraz (ATP 3) ha continuato a dimostrarsi imbattibile nell’ultimo atto degli Slam.

In una finale senza storia contro Novak Djokovic (2) l’iberico si è imposto per 6-2 6-2 7-6 (7/4) e con questo successo è salito a quota quattro Major in carriera in altrettante finali.

