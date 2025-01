Belinda Bencic KEY

Il percorso di Belinda Bencic (WTA 294) agli Australian Open è giunto a termine allo stadio degli ottavi.

Contro Coco Gauff (3), la sangallese ha sognato l'impresa per oltre un'ora, prima di arrendersi coi parziali di 5-7 6-2 6-1.

La differenza di ritmo tra una seria pretendente alla vittoria finale e una giocatrice che non disputava uno Slam dagli US Open 2023 è emersa con evidenza negli ultimi due set, in cui Belinda non ha trovato gli argomenti per procurarsi palle break (27-2 i vincenti).

Il traguardo raggiunto varrà comunque un notevole balzo in classifica, fino circa alla 155a posizione.