Alexander Zverev Keystone

Alexander Zverev (ATP 4) è agevolmente approdato al terzo turno degli US Open grazie al 6-4 7-6 (7/5) 6-1 inflitto ad Alexandre Mueller (77).

Swisstxt

Sono invece servite ben 4h09' ad Andrey Rublev (6) per superare Arthur Rinderknech (56) con il risultato di 4-6 5-7 6-1 6-2 6-2. Nell'ultimo match della giornata americana, Novak Djokovic (2) ha dal canto suo approfittato del ritiro di Laslo Djere (109) nel terzo set. Tutto facile in campo femminile per Aryna Sabalenka (WTA 2), che ha regolato Lucia Bronzetti (76) con un netto 6-3 6-1 in appena 1h01’. Eliminata invece Barbora Krejcikova (8).

Swisstxt