Stan Wawrinka (ATP 169) per la prima volta in carriera ha battuto Adrian Mannarino (57).

Swisstxt

La 4a sfida tra i due, valida per gli Swiss Indoors, si è conclusa con il risultato di 6-3 3-6 7-5. E dire che l'elvetico era partito forte, con un rapido 5-0, ma poi ha iniziato a commettere più errori mentre il 36enne francese è entrato in partita. Il vodese alla fine però ha alzato il livello per volare agli ottavi dove troverà Ben Shelton (23). Già estromesso invece il numero 2 del tabellone Casper Ruud (8), mentre avanza il doppio campione uscente Félix Auger-Aliassime (19).

