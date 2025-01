Belinda Bencic si è sposata in gran segreto

Belinda Bencic ha vinto l'oro olimpico a Tokyo nel 2021. Aveva già conquistato il cuore di Martin Hromkovic molto tempo prima. Keystone

Prima la notizia del bebè, poi il ritorno con successo sui campi da tennis e ora la nuova bella notizia: Belinda Bencic ha sposato il suo allenatore di fitness e fidanzato Martin Hromkovic.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Belinda Bencic ha sposato con rito civile il suo allenatore di fitness e fidanzato di lunga data Martin Hromkovic.

Seguirà una grande festa nel corso dell'anno o nel 2026.

Lunedì la Bencic inizierà il suo primo torneo del Grande Slam dagli US Open del 2023 a Melbourne. Mostra di più

Marijn Bal, manager della Bencic, ha dichiarato a «20 Minuten»:«Belinda e Martin si sono sposati con una cerimonia civile durante la gravidanza di lei». Il matrimonio ufficiale, con tutti i crismi, sarà celebrato più tardi, quest'anno o il prossimo.

La coppia non ha ancora annunciato ufficialmente le proprie nozze, ma secondo il portale è probabile che alcuni commenti e post della campionessa olimpica si riferissero proprio a quell'evento.

La settimana prima del nuovo anno la 27enne ha infatti condiviso un video «meme» rivelatore nelle sue storie di Instagram. Il filmato parlava di come ci si sente quando si è sposati. La Bencic ha commentato il video con delle emoji divertite.

Già spifferato su «Gredig direkt»

La tennista aveva anche spifferato qualcosa, inconsapevolmente, durante il programma della SRF «Gredig direkt». Quando le è stato chiesto come si prendeva cura della piccola Bella, ha risposto: «Ho piena fiducia in mio marito e in mia madre».

A differenza di altre star dello sport che nel frattempo si sono sposate, come ad esempio Lara Gut-Behrami, la Bencic sembra voler continuare a gareggiare con il suo nome da single.

Dopo il congedo maternità, la tennista della Svizzera orientale ha lavorato passo dopo passo sulla sua forma fisica ed è ora al 421mo posto nella classifica mondiale.

Grazie al ranking protetto, la 27enne è direttamente nel main draw degli Australian Open, che iniziano domenica, dove affronterà Jelena Ostapenko (WTA 17) nel turno iniziale.