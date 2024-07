Riedi freshfocus

E' iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Leandro Riedi (ATP 134) a Gstaad.

Il rossocrociato, presente nel tabellone principale grazie a una wild card, ha superato in due set il francese Grégoire Barrère (131). Molto solido al servizio, perso in una sola occasione in tutto l'incontro, il turgoviese ha fatto la differenza nel tie-break della prima frazione e nel 12o game della seconda. Ora sulla sua strada ci sarà Jan-Lennard Struff (37). Dal canto suo Marc-Andrea Huesler (226) non ha potuto terminare il match con Hamad Medjenovic (122) causa pioggia. Lo zurighese è avanti 7-6.

