Ha del clamoroso quanto accaduto al torneo WTA di Berlino, dove 3 quarti di finale su 4 non sono stati terminati a causa dei ritiri di tre tenniste.

Dopo il forfait per malattia di venerdì di Elena Rybakina (WTA 4) contro Victoria Azarenka (19), sabato hanno dovuto alzare bandiera bianca Aryna Sabalenka (3) e Ons Jabeur (10). La bielorussa ha dovuto ritirarsi per la prima volta in carriera per infortunio nella sfida contro Anna Kalinskaya (24) a causa di problemi a una spalla, mentre la tunisina non è riuscita a terminare la sfida con Coco Gauff (2) per malattia.

