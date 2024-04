Heinz Guenthardt KEY

La Svizzera affronterà la Serbia nello spareggio di Billie Jean King Cup.

La sfida, la prima tra le due nazioni, avrà luogo a metà novembre su territorio elvetico, come ha determinato il sorteggio odierno. La selezione di Heinz Guenthardt dovrà imporsi se vorrà partecipare alle qualificazioni per le finali della prossima stagione, dopo che quest’anno a questo stadio era stata battuta dalla Polonia. Al playoff invece le serbe arrivano dopo aver vinto il Gruppo C della zona Europa/Africa. La migliore delle avversarie è per ora Olga Danilovic (WTA 122).

