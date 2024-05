Alexander Zverev KEY

A 7 anni di distanza dalla prima volta, Alexander Zverev (ATP 5) ha riconquistato il Masters 1000 di Roma.

In finale il tedesco non ha lasciato scampo al cileno Nicolas Jarry (24) con il risultato di 6-4 7-5 in 1h41' di gioco. Entrambi i giocatori hanno disputato un match di qualità, ma il sudamericano ha forse pagato dazio nei momenti cruciali: due errori di dritto sono costati il primo set, mentre nel secondo è riuscito ad annullare 4 match point prima di alzare bandiera bianca. Per Zverev si tratta del primo titolo della stagione e del 6o Masters 1000 della carriera.

