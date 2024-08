Jannik Sinner KEY

Jannik Sinner (ATP 1) ha vinto il suo quinto torneo dell’anno battendo in finale al Masters 1000 di Cincinnati Frances Tiafoe (20) per 7-6 (7/4) 6-2.

Swisstxt

Per l’italiano si tratta del terzo successo in carriera in un torneo di questo livello, il 15esimo in totale.

Il 23enne arriverà dunque con il pieno di fiducia agli US Open, che si apriranno settimana prossima.

L’azzurro ha vissuto un primo set complicato, ma nel secondo la strada si è spianata, anche perché l’americano si è disunito. «È stata una settimana molto difficile ma ho tenuto il mio livello nei momenti importanti».

Swisstxt