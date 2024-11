Jan-Lennard Struff KEY

Sarà la Germania a sfidare i Paesi Bassi nelle semifinali di Davis a Malaga.

Ai tedeschi orfani di Alexander Zverev (ATP 2) sono infatti bastati i due singolari per avere la meglio sul Canada privo di Félix Auger-Aliassime (29). Dopo il successo per 7-6 (7/5) 6-4 in un match combattuto di Daniel Altmaier (88) su Gabriel Diallo (86), Denis Shapovalov (56) non aveva più diritto all’errore. Incappato addirittura in 13 doppi falli (l’ultimo proprio sul match point), il 25enne ex numero 10 del mondo si è invece inchinato a Jan-Lennard Struff (43) per 4-6 7-5 7-6 (7/5).

