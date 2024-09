Paesi Bassi Imago

Canada e Paesi Bassi hanno staccato domenica gli ultimi biglietti validi per il torneo finale della Coppa Davis, in programma in novembre a Malaga.

I nordamericani si sono qualificati grazie al successo a Manchester sulla Gran Bretagna, che ha permesso loro di chiudere in testa al Gruppo D davanti all'Argentina. Grazie al successo nel doppio contro l'Italia, comunque vincitrice della sfida e prima nel Gruppo A, gli olandesi hanno invece agguantato il 2o posto sinonimo di qualificazione. Il sorteggio per i 1/4, a cui prenderanno parte anche Spagna, Australia, USA e Germania è previsto giovedì.

