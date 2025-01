Novak Djokovic KEY

ostacolo Nishesh Basavareddy (107).

Novak Djokovic (ATP 7) se l’è vista brutta nel primo turno degli Australian Open ma è riuscito a superare l’ Il 37enne serbo si è imposto per 4-6 6-3 6-4 6-2 contro il 19enne statunitense al termine di una sfida di poco meno di 3 ore. Carlos Alcaraz (3) ha avuto un solo momento di difficoltà nel secondo set ma è approdato piuttosto spedito al secondo turno eliminando per 6-1 7-5 6-1 Alexander Shevchenko (77). Già fuori invece Nyck Kyrgios, che ha perso in tre tirati set dal britannico Jacob Fearnley, e Grigor Dimitrov (10), che si è ritirato.