Già finalista lo scorso anno, Djokovic (1) sarà di nuovo all'ultimo atto al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

In semifinale ha battuto 5-7 7-6 (7/3) 7-5 Rublev (5) al termine dell'ennesima battaglia di questo torneo. Perso il primo set, il 36enne ha avuto il merito di non mollare nel secondo. La combattuta terza frazione si è poi decisa nel 12o game con un brutto doppio fallo del russo. In finale con Nole ci sarà l'ottimo Dimitrov (17), il quale ha confermato di trovarsi benissimo sul cemento transalpino sconfiggendo per 6-3 6-7 (1/7) 7-6 (7/3) il greco Tsitsipas (6).

