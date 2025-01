Djokovic, McEnroe e Becker sono unanimi: «È nata una stella». Ecco di chi si tratta

João Fonseca crea emozioni a Melbourne. KEYSTONE

João Fonseca è considerato la prossima superstar del tennis. Il 18enne sta già impressionando agli Australian Open. Anche Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono stupiti.

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Il talentuoso adolescente João Fonseca ha impressionato profondamente anche Boris Becker con il suo eccezionale debutto nel Grande Slam.

«In Inghilterra direbbero: è nata una stella», ha detto l'opinionista di Eurosport: «Ci sono state tante lodi in anticipo, può essere pericoloso. Ma Fonseca ha convinto tutti».

Il 18enne brasiliano ha sconfitto la nona testa di serie, Andrei Rublev, con il risultato di 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) nel primo turno degli Australian Open, incantando il pubblico.

John McEnroe ha dichiarato: «È fisicamente forte come un bue e mentalmente pronto. Per me è il prossimo Carlos Alcaraz».

Un anno fa, Fonseca era classificato numero 652 della classifica ATP, oggi anche le star del tennis sono entusiaste di lui.

Djokovic e Alcaraz sono stupefatti

«Mi piace il modo in cui destreggia i punti importanti, mi piace molto il suo gioco», ha detto Novak Djokovic. Gli ha fatto eco Carlos Alcaraz: «Presto aggiungeremo il nome di João Fonseca alla lista dei migliori giocatori del mondo».

E soprattutto, Fonseca è ambizioso. «Naturalmente le mie aspettative ora sono più alte. Voglio sempre di più. Penso che questa sia la mentalità di un campione», ha detto il numero 112 del mondo.

Il dritto è la più grande carta vincente di Fonseca

Il suo più grande punto di forza è già assolutamente di livello mondiale: il dritto. A 181 km/h, l'atleta nato a Rio de Janeiro, ha giocato il dritto vincente più veloce del primo turno maschile.

«Da un diciottenne che gioca per la prima volta in un torneo del Grande Slam - beh, divertitevi!» ha detto Becker in risposta a questa statistica.

Joao Fonseca clocking a *181 KM/H* forehand winner, the fastest of the Australian Open. 🚀



Sit back and enjoy. pic.twitter.com/fgY1Rf5eSE — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 14, 2025

Poiché il brasiliano distribuisce con precisione i suoi colpi di dritto su tutto il campo e prende le palle molto presto, è già estremamente dominante in campo.

«È questo che lo rende così forte, perché come avversario non hai il tempo di colpire», ha spiegato Boom Boom.

Federer come idolo e ispirazione

Insieme al connazionale Gustavo Kuerten, il giovane ha una grande ammirazione per Roger Federer: «Il mio idolo è sempre stato Roger. Sono cresciuto guardandolo. Penso che tutti naturalmente volessero giocare come lui. Ho anche provato il rovescio a una mano quando ero più giovane. Ho provato per circa una settimana. Poi ho avuto un problema al gomito, me ne sono dimenticato e ho deciso di giocare di nuovo a due mani».

Insomma, «lui (Roger Federer ndr.) mi ispira». Il suo sogno più grande? «Voglio vincere Wimbledon».

João Fonseca tried to hit one handed backhands to emulate his idol Federer. It lasted one week 😅 pic.twitter.com/qzz5uSepg8 — José Morgado (@josemorgado) January 14, 2025

Fonseca, che ha superato con successo le qualificazioni a Melbourne, affronterà ora Lorenzo Sonego nel secondo turno di giovedì. L'italiano ha eliminato Stan Wawrinka nel turno iniziale.