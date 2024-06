Djokovic batte Musetti in rimonta

Al 3o turno del Roland Garros Novak Djokovic (ATP 1) ha rimontato e battuto Lorenzo Musetti (30) con il risultato finale di 7-5 6-7 (6/8) 2-6 6-3 6-0 in 4h28'.

Swisstxt

Sotto 2-1, il serbo ha ritrovato forze fresche nei set successivi, concedendo poi all'azzurro solo 3 game. Il vincitore di 24 slam se la vedrà lunedì agli ottavi con Francisco Cerundolo (27), capace di estromettere in 4 set Tommy Paul (14). Vita più facile invece per Casper Ruud (7) che ha eliminato Tomas Etcheverry (29) con i parziali di 6-4 1-6 6-2 6-2 in 2h46'. Il norvegese affronterà lunedì agli ottavi Taylor Fritz (12).

Swisstxt