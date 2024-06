Novak Djokovic KEY

Djokovic (ATP 1) ha dovuto sudare per conquistare la 370a vittoria in un torneo del Grande Slam (record tolto a Federer, arrivato a 369) e qualificarsi per i quarti del Roland Garros.

Il serbo ha battuto Cerundolo (27) in cinque set nonostante un problema al ginocchio destro accusato nella seconda frazione. Al prossimo turno si troverà di fronte Ruud (7), che ha avuto ragione di Fritz (12) in quattro set, per la rivincita delal finale dello scorso anno. Ha dovuto salutare Parigi invece Medvedev (5), che infastidito da una fiacca si è arreso a De Minaur (11) col punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-3.

