Djokovic KEY

Novak Djokovic (ATP 2) ha superato agevolmente il 1o turno di Wimbledon battendo Vit Kopriva (123) per 6-1 6-2 6-2.

Swisstxt

Tornato in campo prima del previsto dopo l’intervento al menisco del 05.06 con un tutore al ginocchio, il serbo ha piegato la resistenza del ceco in 1h58’ non mostrando particolari fastidi. Vittoria facile anche per Alexander Zverev (4), capace di superare in meno di due ore Roberto Carballes Baena (64) con il punteggio di 6-2 6-4 6-2. Torneo invece già finito per Andrey Rublev (6), che si è arreso all'argentino Francisco Comesana (122), vittorioso per 6-4 5-7 6-2 7-6 (7/5).

Swisstxt