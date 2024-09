Finalista

anno, quello di New York.

Saranno Jannik Sinner (ATP 1) e Taylor Fritz (12) a giocarsi l’ultimo Slam dell’ L’italiano, già vincitore agli Australian Open, non ha avuto troppe difficoltà a superare al penultimo atto Jack Draper (25), sconfitto per 7-5 7-6 (7/3) 6-2. Iniziato in maniera equilibrata, l’incontro ha visto il numero 1 al mondo prevalere nei momenti decisivi nei primi due set per poi controllare. Nell’altra semifinale, in un derby tutto a stelle e strisce Fritz ha avuto la meglio su Frances Tiafoe (20) dopo una battaglia andata al quinto set e terminata 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1.

