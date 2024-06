Prima finale in un Grande Slam in carriera Imago

Jasmine Paolini (WTA 15) ha centrato per la prima volta una finale in un Grande Slam, ottenuta grazie al 6-3 6-1 inflitto alla 17enne Mirra Andreeva nella semifinale del Roland Garros.

Swisstxt

Mai in partita, la russa ha commesso troppi errori non forzati, concedendo così alla rivale la possibilità di diventare la seconda italiana a vincere l’Open francese. Dall’altra parte della rete nell'ultimo atto ci sarà la numero uno del ranking WTA Iga Swiatek, tre volte campionessa al RG e qualificata alla finale dopo aver superato la concorrenza di Coco Gauff (3) per 6-2 6-4.

Swisstxt