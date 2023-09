Momento di grande gioia KEY

E' Coco Gauff (WTA 6) la nuova regina degli US Open.

Trascinata dal suo pubblico a Flushing Meadows, la statunitense ha ribaltato nell'ultimo atto Aryna Sabalenka (2), imponendosi in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2. La 19enne, alla seconda finale di uno Slam dopo quella persa contro Iga Swiatek (1) al Roland Garros 2022, si è così messa in tasca il suo primo Major in carriera. Un titolo che fa seguito pure al primo Masters 1000, conquistato qualche settimana fa a Cincinnati. Sottotono nel primo set, Gauff ha fatto la differenza con un break nel secondo, prima di alzare il livello.

