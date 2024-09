Golubic KEY

Dopo oltre tre mesi Viktorija Golubic (WTA 96) è tornata a riassaporare il gusto del successo.

Swisstxt

La rossocrociata ha superato il primo turno del WTA 1000 di Pechino sconfiggendo in tre set la cinese Xiyu Wang (95). La zurighese, che aveva perso in entrata negli ultimi sei tornei del circuito femminile compresi i Giochi di Parigi, si è imposta in 2h42' con il punteggio di 7-6 (7/5) 0-6 6-3. La 31enne ha iniziato nel migliore dei modi salvo farsi poi riprendere all’ottavo gioco. Dopo il passaggio a vuoto nella 2a frazione, nella terza si è ritrovata chiudendo il match.

Swisstxt