Viktorija Golubic (WTA 95), uscita dalle qualificazioni, ha gettato alle ortiche una bella occasione per superare il primo turno degli Australian Open.

SwissTXT Swisstxt

L’elvetica è infatti stata sconfitta in rimonta 4-6 7-6 (10/8) 6-4 dalla più quotata belga Elise Mertens (34) dopo aver sprecato due match ball consecutivi nel tie-break del secondo set.

Dopo aver vinto la prima, nella seconda frazione la svizzera ha recuperato dal 3-5 prima di sprecare, come detto, due occasioni per far suo il match.

Nel set decisivo Golubic ha combattuto punto su punto, ma si è infine arresa definitivamente dopo quasi tre ore.