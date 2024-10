Jannik Sinner Imago

Un milione e mezzo solo per essere presenti e addirittura 6 al vincitore.

Swisstxt

A Riad non hanno badato a spese per portare il meglio del tennis mondiale alla prima edizione del Six Kings Slam, torneo esibizione inaugurato da Jannik Sinner (ATP 1) e Daniil Medvedev (5). Grazie a un perentorio 6-0 6-3 l'italiano ha si è guadagnato il diritto di sfidare Novak Djokovic (4), inserito al pari di Rafael Nadal (153) direttamente in semifinale. Il maiorchino se la vedrà in un infuocato derby spagnolo con Carlos Alcaraz (2), che non ha lasciato scampo per 6-4 6-2 a Holger Rune (14).

