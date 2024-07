Rybakina KEY

a Elena Rybakina (WTA 4) per staccare il biglietto per le semifinali a Wimbledon.

Swisstxt

Ci sono voluti soli 61’ La kazaka ha sconfitto6-3 6-2 l’ucraina Elina Svitolina (21), che dopo aver vinto il game d’apertura dell’incontro non è più riuscita a impensierire la rivale. La 25enne se la vedrà con Barbora Krejcikova (32), capace di superare la più quotata Jelena Ostapenko (14) in 1h40' per 6-4 7-6 (7/4). Dopo una prima frazione decisa da un solo break, nella seconda la ceca è risalita dall'1-4 ma ha poi sciupato quando serviva per il match prima di chiudere la sfida al tie-break.

Swisstxt