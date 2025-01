La gioia di Madison Keys Imago

Sabato mattina saranno Aryna Sabalenka (WTA 1) e Madison Keys (14) a sfidarsi per il titolo degli Australian Open.

Swisstxt

L'americana si è imposta 5-7 6-1 7-6 (10/8) sulla polacca Iga Swiatek (2). Concesso il primo set, la statunitense ha stravinto il secondo, prima di dover passare dal super tie-break per raggiungere la prima finale di uno Slam dagli US Open del 2017.

Ci ha messo 15 minuti per ingranare, ma poi la numero 1 al mondo non ha invece steccato contro la spagnola Paula Badosa (12). La bielorussa ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 per avanzare verso il suo terzo ultimo atto di fila.