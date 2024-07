Imago

Il campione in carica Carlos Alcaraz (ATP 3), imbattuto sull’erba londinese da ben tredici partite, potrà difendere il suo titolo nell’ultimo atto di Wimbledon dove incontrerà nuovamente Novak Djokovic (2).

In un remake della semifinale dello scorso anno, lo spagnolo è riuscito nuovamente a sconfiggere Daniil Medvedev (5) per 6-7 (1/7) 6-3 6-4 6-4, accedendo così alla sua quarta finale in un Grande Slam.

Dal canto suo il serbo ha superato in tre set l'italiano Lorenzo Musetti (25) 6-4 7-6 (7/2) 6-4, raggiungendo così per la 10a volta l'ultimo atto.

