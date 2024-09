Sinner KEY

E' Jannik Sinner (ATP 1) il nuovo campione degli US Open.

Swisstxt

L'italiano ha conquistato il suo secondo titolo del Grande Slam dopo gli Australian Open battendo in finale il beniamino di casa Taylor Fritz (12) per 6-3 6-4 7-5. Il 23enne altoatesino, meno falloso dell'avversario statunitense, è riuscito a fare la differenza nei momenti topici del match. Sinner è infatti stato più concreto nel finale di tutti e tre i set, con due break al termine del primo, uno per chiudere il secondo, e altri due consecutivi per concludere l'incontro sfruttando il primo match point dopo 2h17'.

Swisstxt