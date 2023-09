Dominic Stricker KEY

La Svizzera ha chiuso con una sconfitta il suo cammino in Coppa Davis.

In un incontro ormai privo di valore per gli elvetici, vista l’eliminazione dopo il ko subito contro la Gran Bretagna, i rossocrociati si sono inchinati già dopo i due singolari anche all’Australia. Dominic Stricker (ATP 90) è stato battuto da Thanasi Kokkinakis (74) con i parziali di 6-3 7-5 mentre Marc-Andrea Huesler (101), nonostante una buona partenza, ha perso contro il più quotato Alex De Minaur (12) per 6-4 6-3. Nessuna gioia nemmeno nel doppio, con Stricker e Huesler battuti per 6-2 6-4 da Max Purcell e Matthew Ebden.

