Tennis: altro scivolone per Djokovic

Altro scivolone per Novak Djokovic in questo finale di stagione. Travolto ai quarti di Vienna dall'italiano Lorenzo Sonego (ATP 33), il numero uno al mondo è stato ora sconfitto dal russo Daniil Medvedev (4) nel secondo match del Gruppo Tokyo delle ATP Finals. Dopo una prima parte di incontro equilibrata, il 24enne moscovita ha schiacciato sull'acceleratore, andando poi ad imporsi con un doppio 6-3 in meno di un'ora e mezza di gioco. Intanto Alexander Zverev (7) mantiene aperte le speranze di accedere alle semifinali grazie al successo per 6-3 4-6 6-3 su Diego Schartzman (9).