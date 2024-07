Andy Murray ai saluti KEYSTONE

Andy Murray, 37 anni aveva annunciato il suo ritiro. Sull'erba di Wimbledon, in doppio con il fratello, ha salutato il suo pubblico, quello che lo ha visto trionfare nel 2013 e 2016.

Andy Murray a 37 anni ha deciso di smettere. «Tanto il dolore fisico e mentale».

Al termine della gara di doppio giocata con il fratello Jamie, e persa, lo scozzese, tra le lacrime ha salutato il suo pubblico di Wimbledon.

In campo anche Djokovic, McEnroe e Navrativola, per dare l'addio al più grande tennista inglese dell'era moderna.

In un video emozionante anche Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal e Serena Williams hanno commentato la carriera del baronetto.

Giocherà ancora il doppio misto con Raducanu e parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Mostra di più

Un sospiro, le lacrime trattenute a stento e un saluto a braccia larghe, come ad abbracciare simbolicamente tutti quelli che lo hanno celebrato in una serata indimenticabile.

Sir Andy Murray si è congedato così da Wimbledon, il giardino di casa sua che lo ha omaggiato per l'ultima volta.

La «Last Dance» sul Centre Court per il due volte campione dei Championships, affiancato in doppio dal fratello Jamie. Il risultato non ha sorriso alla coppia scozzese, battuta in due set dagli australiani Rinky Hijikata e John Peers, ma questo poco conta.

Era la serata di Andy, accolto già all'ingresso in campo da una lunga standing ovation del pubblico. Il primo momento in cui Murray ha tenuto a stento le lacrime.

I grandissimi in campo per l'ultimo saluto

Poi la partita, durata un'ora e 30 minuti, quasi da «intermezzo» tra una celebrazione (quella iniziale) e l'altra (quella finale).

Per l'occasione c'erano tutti: la famiglia (la moglie Kim, i figli, mamma Judy e papà William), le leggende di questo sport (da Djokovic a McEnroe, passando per Martina Navratilova) e anche l'eterna Sue Barker, la voce dei Championships andata in pensione nel 2022, ma tornata solo per Andy. E proprio a Sue Barker è toccata l'intervista finale.

«Sappiamo come ti senti ora»

Un lungo viaggio nei ricordi, riassunto in un video emozionale sulle note di «Creep» dei Radiohead e le parole di Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Such an emotional video. Wow.



Farewell for now Andy Murray ❤️ pic.twitter.com/aYbyPEGLQ5 — Puneet (@TennisPuneet) July 4, 2024

Il passato fatto di gioie e dolori, un presente duro da accettare per via degli infortuni che hanno costretto Murray al ritiro.

«È dura. Non vorrei fermarmi, quindi è difficile»

«Gli ultimi anni sono stati duri» ha ammesso lo scozzese, faticando a trattenere le lacrime. Tanto il dolore, fisico e mentale.

Poi la spiegazione del ritiro: «È dura. Mi piacerebbe continuare a giocare, ma fisicamente non posso. È troppo duro, tutti gli infortuni si sono sommati. Vorrei giocare per sempre, adoro lo sport. Mi ha dato così tanto, ho imparato un sacco di lezioni che porterò con me nel resto della mia vita. Non vorrei fermarmi, quindi è difficile».

Lo stop, tuttavia, arriverà nelle prossime settimane, dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Prima, però, c'è ancora un appuntamento ai Championships: il doppio misto in coppia con Emma Raducanu. Ancora un match sull'erba di casa sua.