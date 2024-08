Stefanos Tsitsipas KEY

I primi elementi di spicco obbligati a lasciare gli US Open sono Stefanos Tsitsipas (ATP 11) e il semifinalista del 2021, Félix Auger-Aliassime (19).

Contro Thanasi Kokkinakis (86), vittorioso 7-6 (7/5) 4-6 6-3 7-5, il greco ha confermato ancora una volta di non digerire il cemento statunitense. Il canadese ha dal canto suo subito la legge del 18enne ceco Jakub Mensik (65), impostosi con i parziali di 6-2 6-4 6-2 in poco più di due ore. Ha invece lasciato un set per strada ma ha passato il turno Jannik Sinner (1), capace di battere 2-6 6-2 6-1 6-2 Mackenzie McDonald (140).

