Dimitrov Imago

Grigor Dimitrov (ATP 9) e Taylor Fritz (12) sono i primi due ad approdare ai quarti di finale degli US Open.

Swisstxt

Il bulgaro ha superato il russo Andrey Rublev (6) in cinque set con il punteggio di 6-3 7-6 (7/3) 1-6 3-6 6-3 e proverà a raggiungere nuovamente le semifinali dopo quelle del 2019. Per farlo dovrà battere uno tra Frances Tiafoe (20) e Alexei Popyrin (28). Dal canto suo lo statunitense ha battuto in rimonta il norvegese Casper Ruud (8) per 3-6 6-4 6-3 6-2. Sulla sua strada ora ci sarà o Alexander Zverev (4) o il sorprendente connazionale Brandon Nakashima (50).

Swisstxt