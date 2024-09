Avanti KEY

accesso alla sua prima semifinale in uno Slam.

Swisstxt

Taylor Fritz (ATP 12) si è guadagnato l’ Lo statunitense ci è riuscito agli US Open, dove ha superato per 7-6 (7/2) 3-6 6-4 7-6 (7/3) il tedesco Alexander Zverev (4). Solidi al servizio, come testimoniato da un primo set protrattosi fino al tie-break e da un secondo in equilibrio fino all’ottavo game, i due hanno commesso man mano più errori. Ad emergere nelle seguenti frazioni è stato l’americano, più freddo nei momenti chiave. In campo femminile Emma Navarro (WTA 12) ha battuto la spagnola Paula Badosa (29) per 6-2 7-5.

Swisstxt