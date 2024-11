Coco Gauff KEY

Coco Gauff (WTA 3) ha vinto il big match di giornata delle WTA Finals in corso a Riad.

La statunitense si è imposta per 6-3 6-4 su Iga Swiatek (2) per prendere la testa in solitaria del gruppo arancione e staccare già il biglietto per le semifinali.

La 20enne può pure godersi il secondo successo negli scontri diretti con la polacca, e non è cosa da poco, visto che nelle altre 11 occasioni ha dovuto inchinarsi all’ex numero uno al mondo. Nella sfida tra le due sconfitte della prima giornata, Barbora Krejcikova (13) ha superato Jessica Pegula (6) con un doppio 6-3.

