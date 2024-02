Jason Solari Imago

Tiro:Jason Solari ha chiuso solo al 6o posto la gara della pistola aria compressa 10m agli Europei di Gyoer.

In Ungheria all’ultimo atto il 24enne ticinese non è riuscito a trovare la costanza giusta, dopo che in mattinata aveva chiuso le qualificazioni con 581 punti, sinonimo di terzo rango. Il titolo è andato all’italiano Paolo Monna.

Swisstxt