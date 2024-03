Ballard Ti-Press

La Spinelli resta 2a in classifica grazie al convincente successo per 96-82 sul Nyon.

A Nosedo Massagno ha cambiato marcia a partire dall'inizio del 2o quarto e deciso la sfida nell'ultimo parziale, dopo che gli ospiti si erano rifatti sotto dopo il 30'. Miglior marcatore di serata è stato Ballard, che ha messo a referto 22 punti e 9 rimbalzi. Il Lugano non è invece riuscito a compiere l'impresa a Ginevra, cedendo per 93-87 ai romandi nonostante i 31 punti di Hammond. Bruciante sconfitta pure per il Riva contro il fanalino di coda Baden, vittorioso per 62-60.

