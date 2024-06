Settimo

Tom Pidcock ha piazzato la sua firma nello short track di Coppa del Mondo di MTB vincendo la prova del sabato di Crans-Montana.

Swisstxt

Delusione in casa elvetica, con Nino Schurter che ha chiuso sesto e Filippo Colombo settimo. Il ticinese, sempre tra i primi, ha tentato la fuga durante il 4o giro, ma è poi stato raggiunto e superato dal vincitore di giornata e non è più riuscito a restargli a ruota. In campo femminile ottimo risultato per Alessandra Keller, che con una rimonta nel finale è riuscita a chiudere seconda ottenendo punti importanti. A vincere è stata l’olandese Puck Pieterse.

