Hug e Debrunner KEY

opportunità di difendere con successo il titolo nella maratona in sedia rotelle di Berlino.

Tre settimane dopo gli ori arrivati in quella di Parigi 2024, i paratleti di punta rossocrociati non si sono lasciati scappare l’ Marcel Hug si è imposto per la nona volta in carriera nella capitale tedesca, in questo caso con 47» di vantaggio sul britannico David Weir e oltre 3’ sull’olandese Geert Schipper. Catherine Debrunner ha dal canto suo dominato in campo femminile. Manuela Schär e Patricia Eachus hanno invece completato l’ottima prestazione svizzera con il 3o e il 4o posto.

