Jonas Vingegaard Imago

Nessuna sorpresa, come da copione, nella 21a e ultima tappa della 110a edizione del Tour de France, al termine della quale è nuovamente stato festeggiato e incoronato Jonas Vingegaard.

Il danese ha battuto per il secondo anno di fila Tadej Pogacar (vincitore del 2020 e 2021), che ancora una volta si è dovuto accontentare del secondo rango generale e della maglia bianca di miglior giovane. La frazione conclusiva, che portava per 115,5km da Saint-Quentin-En-Yvelines a Parigi, è stata decisa in volata. A spuntarla per qualche centimetro è stato il belga Jordi Meeus.

Swisstxt