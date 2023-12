L'Italia è campione in carica Imago

Volley: a partire dal 2025 i Mondiali maschili e femminili avranno luogo ogni due anni negli anni dispari, e non più ogni quattro e in queli pari come accaduto finora.

Lo ha deciso la Federazione internazionale, che con questo cambiamento intende evitare che la rassegna iridata si svolga negli anni olimpici e allo stesso tempo vuole dare la possibilità a un maggior numero di paesi di ospitare il torneo.

