Finaliste en 2004 de la «Star Academy 4» aux côtés de Grégory Lemarchal, Lucie Bernardoni a révélé avoir entretenu une relation amoureuse avec le chanteur, décédé de la mucoviscidose en 2007.

Elle s'était jurée de ne jamais en parler et pourtant ! Invitée au micro d'Inès Vandamme dans son podcast «Avec ou sans sucre ?», Lucie Bernardoni s’est confiée sur un sujet très intime : son histoire d’amour avec Grégory Lemarchal, décédé de la mucoviscidose à l'âge de 23 ans.

Tous deux s'étaient rencontrés au château de Dammarie-les-Lys alors qu'ils participaient à la saison 4 de la «Star Academy», remportée par le petit prince à la voix d'ange.

«Avec le recul, je peux dire que le jour où Grégory est mort - parce qu’il n’est pas parti, il est mort (ndlr : le 30 avril 2007) -, il y a une partie de moi qui est morte aussi», a-t-elle confié, avant d’avouer : «Il faut quand même savoir que ce n'était pas mon ami Grégory, je l'aimais, mais je ne lui ai jamais dit. (...) On est pas restés longtemps ensemble, mais on a été ensemble et ça a été magnifique pour moi, ça a été mon grand amour».

Si Grégory Lemarchal a été son «grand amour», Lucie Bernardoni a conscience de ne pas avoir été le sien. «Il a été tellement heureux avec son grand amour à lui, Karine Ferri. Moi ça a été le mien, mais je ne pense pas avoir été le sien. Et ça, c'est dur», a admis la chanteuse de 36 ans.

Depuis 2018, Lucie Bernardoni file le parfait amour avec Patrice Maktav, ancien participant de la troisième édition du célèbre télécrochet de TF1.