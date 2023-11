Accusé sur les réseaux sociaux d'avoir 37 enfants et de n'en assumer aucun, un danseur français, collaborateur de Beyoncé, répond à l'une de ses ex.

Laurent et Larry Nicolas Bourgeois, connus sour le nom «Les Twins» dansent régulièrement avec Beyoncé. Imago

Laurent Bourgeois et son frère Larry Nicolas sont des danseurs français connus sous le nom «Les Twins», qui accompagnent régulièrement Beyoncé sur ses tournées.

Mais depuis quelques temps, relate Purepople, une rumeur entache la réputation de l'un d'entre eux.

Une ex de Laurent, qui se fait appeler «lil-curvy-» sur les réseaux sociaux, l'accuse de «tromperies, mensonges et chantage affectif». Pire, en s'appuyant sur le témoignage d'autres ex, elle prétend qu'il aurait 37 enfants illégitimes.

«Donnez-moi le nom des mamans»

Au vu de l'ampleur que prenait la rumeur, Laurent Bourgeois a décidé de réagir sur TikTok, tournant en dérision les accusations émises par «lil-curvy-». Il a notamment plaisanté: «Mais j'adorerais avoir des enfants moi! S'il-vous-plaît, donnez-moi le nom des mamans!»

Mais la prise de parole du danseur n'a pas apaisé les choses, au contraire: la guerre ouverte s'est poursuivie. Son ex a alors publié une vidéo présentant un florilège de messages échangés, notes vocales et témoignages accablants, relate encore Purepeople, qui ajoute que le frère de Laurent, Larry Nicolas, «en prend aussi pour son grade».

Pour l'heure, l'affaire n'a pas été plus loin que les rumeurs sur les réseaux sociaux.