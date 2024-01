50 Cent sera abstinent sexuel en 2024 pour une cause qui en vaut la peine. Le rappeur et homme d’affaires l’a annoncé à ses fans sur Instagram.

Etre abstinent pour une idée, tel est le programme de l’année de 50 Cent. Covermedia

Le rappeur a annoncé à ses abonnés Instagram que 2024 serait pour lui une année sans relation sexuelle.

« Ma nouvelle idée est si grande que je n'ai pas le temps d'être distrait. Je pratique l'abstinence», a-t-il écrit dans un message le 9 janvier. « J'ai médité et je me suis concentré sur mes objectifs, a-t-il ajouté. J'espère que cette nouvelle année vous aidera à passer au niveau supérieur.»

L'annonce de 50 Cent fait suite à des rumeurs selon lesquelles il se serait séparé de Jamira Haines, ancien mannequin devenue influenceuse et étudiante en droit, avec qui il était depuis un an.

Si certains commencent l’année avec le Dry January, le rappeur pratiquera un autre style d’abstinence, au long cours, donc. En tout cas, l’alcool ne sera pas tabou. Car, bien qu'il n'ait pas précisé quelle était sa nouvelle grande idée, le message de 50 Cent était accompagné d'une photo de lui en costume-cravate, fumant un cigare, avec un verre de son brandy primé Branson Cognac sur la table. Pour faire bonne mesure, il a également mentionné sa ligne de champagne, Le Chemin du Roi.

Bien qu'il ait été déclaré en faillite en 2015, le chanteur de Get Rich or Die Tryin' a créé une série d'entreprises prospères, dont G-Unit Records, qui a conclu un accord avec Reebok. 50 Cent est également propriétaire de Sire Spirits, la société qui fabrique ses marques de brandy et de champagne.

Covermedia