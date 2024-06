Adele panique complètement!

Adele craint d'être à court de son modèle préféré de la marque de sous-vêtements Spanx. La marque de gaines a décidé, a-t-elle déclaré sur scène à Las Vegas, d'en arrêter la fabrication.

Covermedia

Branle bas de combat! Face à une rupture de stock définitive d'un de ses sous-vêtements préférés, Adele a dévalisé les magasins pour faire des provisions.

L'icône de Rolling In The Deep dit qu'elle « fait confiance» au soutien offert par la société de sous-vêtements gainants Spanx. Or elle a été bouleversée d'apprendre que son modèle préféré, conçu par la marque, ne sera bientôt plus disponible.

Le MailOnline cite Adele déclarant à un public lors de son spectacle à Las Vegas le week-end dernier: « Spanx. Je leur fais confiance. Je les porte depuis que j'ai 16 ans, donc je leur fais confiance. C'est la moitié de ma vie. Je leur confie ma vie. Et ma paire de Spanx préférée est celle qui couvre tout le corps. Je sais qu'ils ne sont pas sexy. Mais j'aime me sentir en sécurité dans toutes les robes. Je sais que mes grosseurs et mes bosses que j'aime sont contenues», a-t-elle expliqué.

Mais la marque retire ce modèle de la vente! « Ils ont décidé de ne plus vendre ma paire de Spanx préférée. Toutes les personnes que je connais ont paniqué en achetant tout ce qui restait dans les magasins. Spanx a été très gentil, ils nous ont donné toutes celles qui restaient, mais il y a évidemment beaucoup de magasins qui les ont arrêtées. Mais il n'y a probablement pas beaucoup d'autres personnes qui veulent porter des Spanx couvrant tout le corps, surtout à Las Vegas – où il fait si chaud!», a-t-elle lancé, avec humour.

Adele a ajouté qu'elle avait demandé l'aide d'une amie pour retrouver tout le stock possible. « Nous avons fait des achats en panique et ceux qui ont été mis dans ma loge aujourd'hui n'étaient certainement pas une grande taille et ils étaient certainement une petite taille», a déclaré, toujours amusée, Adele.

