Alain Chamfort, après plus de cinquante ans de carrière, s’estime heureux. Et il tacle certaines célébrités qui se plaignent qu’ils ont eu « des vies magnifiques», dit-il au Figaro.

Alain Chamfort n’aime pas les pleurnicheurs, surtout lorsque la vie les a gâtés!

Le chanteur de Manureva est revenu dans Le Figaro sur sa longue carrière alors que son ultime album, L’Impermanence, doit sortir le 22 mars. Et, bien qu’il ait connu des difficultés en se faisant éjecter de maisons de disques et ne menant pas exactement une carrière rentable, l’artiste préfère ne garder que le meilleur dans ses souvenirs.

Avec raison, car celui qui a travaillé avec tout ce que le monde de la musique avait de meilleur depuis les années 1960, n’a été oublié ni par les honneurs de la profession (Victoire de la musique, Grand Prix Sacem), ni par ses pairs, qui se retrouvent nombreux à lui faire confiance sur son prochain album. Et, c’est important, l’élégant mélodiste et interprète de La Fièvre dans le sang se retourne aussi avec gratitude sur sa vie privée, et se réjouit d’avoir pu s’occuper de ses enfants sans avoir à trouver un autre travail que la musique.

Celui dont le délicat single La Grâce donne un avant-goût de son prochain et dernier opus ne comprend pas ceux qui, mieux lotis encore, osent se plaindre en public de leur sort. Alain Delon et Michel Sardou en prennent donc pour leur grade.

« Quand je vois Alain Delon ou Michel Sardou qui se plaignent et râlent que c'était mieux avant alors qu'ils ont eu des vies magnifiques», s’exclame le chanteur, atteint d’un cancer des os, révolté de tant d’indélicatesse.

« Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m’ont touché», se demande-t-il dans le refrain de La Grâce... Son fidèle public a déjà répondu à la question... et ses enfants aussi... que l’on ne verra sans doute pas se déchirer à son propos sur les réseaux sociaux, comme le font ceux d’Alain Delon.

