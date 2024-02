La star a confié à People comment elle et son mari Swizz Beatz entretiennent la flamme de leur amour. Une façon définitive de répondre aux trolls qui ont critiqué sa prestation avec Usher lors du Super Bowl?

Alicia Keys a révélé le secret de la solidité de son mariage avec Swizz Beatz.

La chanteuse a expliqué que la communication était la clé du succès de sa relation avec son producteur de disques de mari.

« J'ai vécu beaucoup de relations où je ne disais pas dire ce que je ressentais vraiment, et elles se sont effondrées, a déclaré la chanteuse de 43 ans dans une interview à People. Si vous ne pouvez pas dire votre vérité, vous ne pouvez pas être vous-même. C'est la clé! Lui parler ne m'inquiète pas, même des choses difficiles, et je pense qu'il ressent la même chose. Je sais que je peux lui dire ce que je ressens vraiment.»

Alicia Keys et Swizz Beatz, de son vrai nom Kasseem Dean, se sont mariés en 2010. Ils ont deux enfants ensemble, Egypt, 13 ans, et Genesis, neuf ans.

« Mon mari – à chaque seconde, c'est du boucan. Mais c'est lui, et j'adore ça, a déclaré la chanteuse de Girl on Fire. C’est le meilleur DJ de l'univers, nous marchons dans la rue et c'est la fête. C'est incroyable.»

« Nous nous amusons beaucoup. Nous rions beaucoup, a-t-elle ajouté. Il est vraiment idiot, je suis vraiment idiote.»

Les commentaires d'Alicia Keys interviennent quelques jours après que Swizz Beatz, 45 ans, a pris sa défense alors que des internautes ont critiqué sa performance lascive avec Usher lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2024 le week-end dernier, quand les chanteurs R&B ont interprété leur tube de 2004, My Boo.

« La performance de ce soir n'était rien d'autre qu'incroyable avec 2 Giants incroyables! Félicitations @usher et mon amour @aliciakeys cette chanson est un classique, a-t-il écrit sur Instagram lundi 10 février. Nous n’émettons pas d'ondes négatives de ce côté, c'est l'histoire qui s'écrit.»

