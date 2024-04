Anouchka Delon partage une photo bouleversante de son père

Anouchka Delon a publié sur Instagram une jolie photo d’Alain Delon. Si l’acteur a l’air fatigué, son bleu regard pénétrant n’a rien perdu de son charme.

Alain Delon prend la pose devant sa fille Anouchka, et la photo est bouleversante. Anouchka Delon a offert un peu de douceur aux fans d’Alain Delon, lassés de ne plus entendre parler de l’artiste que par les messages incendiaires que s’envoient ses trois enfants, Anthony, Alain-Fabien et Anouchka, en guerre ouverte.

Or, la fille préférée de son père, venue lui rendre visite dans la maison de Douchy où il veut absolument finir ses jours, préfère montrer que le Samouraï peut encore illuminer le monde de son « éternel regard bleu acier, vif, de battant», comme elle l’écrit joliment sur Instagram en légende d’une photo qu’elle a prise de l’acteur. Derrière un bouquet de fleurs en amorce, Alain Delon fixe l’objectif de sa fille. Un de ses sourcils est arqué, marquant une interrogation… et le regard est effectivement clair, net et va droit au cœur de celui qui le reçoit. Le cliché a été pris au petit déjeuner, dans une jolie lumière.

« Je lui ai montré la photo, il l’a trouvé belle, si belle que je lui ai demandé si je pouvais la partager avec vous, son public qui se préoccupe de lui », écrit Anouchka, qui, après l’accord de l’acteur, transmet aussi un message d’Alain Delon à ses fans: « Ne vous faites pas de soucis ».

Du souci, il est difficile de ne pas s’en faire. L’acteur du Guépard, dont on connaît la pudeur, a vu sa vie privée étalée dans la presse bien que celui qui parlait de lui à la troisième personne ait toujours voulu marquer une barrière, une ligne de défense entre ses personnages et l’homme intime. Aujourd’hui, sa vulnérabilité est mise en lumière, les médias discutent de sa mise sous curatelle renforcée ou de ses maladies.

Sur cette photo, où il affiche une barbe qui lui donne un peu grise mine, Alain Delon semble effectivement amaigri et affaibli. Mais Anouchka Delon assure que son père lui donne « une force inimaginable »… ce qui laisse penser que celui qui joua dans Le Lion avec sa fille chérie a encore de la ressource.

