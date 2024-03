Anthony Delon a mis les points sur les i au sujet de l’inspiration de son dernier roman. L’aîné de la fratrie Delon ne s’est pas inspiré du lymphome de son père. Il est également revenu sur toute l'affaire qui a secoué sa famille en début d'année.

Anthony Delon a précisé hier qu’il s’était inspiré du cancer de sa mère Nathalie Delon, décédée en 2021, pour son livre Bastingage sorti le 27 mars aux éditions Fayard.

Le roman suit une relation toxique et les rapports amoureux complexes d’un homme, qui voit son père mourir d’un cancer. A quelques jours de la publication de l’ouvrage, plusieurs rumeurs affirmaient que l’acteur et auteur de 59 ans faisait référence à la maladie de son père, Alain Delon.

« Cette maladie dont je parle, c’est celle de ma mère. Parce que le cancer dont je parle il est extrêmement agressif, invasif», a-t-il précisé hier sur le plateau de C à vous, sans cacher son émotion. « Je vous rappelle que je me suis retrouvé un jour dans un bureau avec ma mère, et que le médecin lui a dit «Il vous reste entre quatre et six semaines à vivre». En fait, je n’ai toujours pas digéré le départ de ma mère.»

Anthony Delon, qui a publié deux autres livres par le passé – Bastingage est son premier de fiction – a ajouté qu’aborder la maladie de Nathalie Delon à travers le père de son personnage a été une façon pour lui « d’exorciser» la mort de sa mère qu’il n’a « toujours pas accepté.»

L’aîné de la fratrie Delon a confirmé auprès du public en janvier dernier que son père souffrait d’un lymphome à évolution lente.

Les trois enfants de l’acteur de 88 ans se déchirent depuis quelques mois sur le traitement et les conditions de fin de vie de leur père, Anthony et Alain-Fabien d'un côté et Anouchka Delon de l'autre. Anthony Delon a confirmé que son père recevait un traitement palliatif depuis 2022 et résidait dans son domaine de Douchy. Or Anouchka Delon, née de la relation de l’acteur avec l’ex-mannequin néerlandaise Rosalie Van Breemen, souhaitait le rapatrier en Suisse pour qu’il y reçoive un autre traitement.

Sur ce sujet, Anthony Delon a aussi rappelé hier qu’il avait cherché à respecter les volontés de son père, notamment avec l’aide d’Alain-Fabien Delon, le cadet de la fratrie. « Le combat qui a été mené était pour moi un combat d'éthique et de valeurs morales, pas un combat pour le pognon comme beaucoup de journalistes l'ont dit», a-t-il affirmé. « C'était important de respecter les volontés de mon père, c'est un peu le devoir d'un fils.»

