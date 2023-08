Sarah Ferguson a donné un surnom à sa nouvelle poitrine suite à sa reconstruction mammaire. La duchesse d'York a dû subir une mastectomie après un diagnostic de cancer du sein, qu'elle a évoqué dans son podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

Sarah Ferguson a révélé qu'elle avait donné un surnom à sa nouvelle poitrine après sa mastectomie. Covermedia

La duchesse d'York, âgée de 63 ans, a été diagnostiqué d'un cancer du sein et a choisi une reconstruction mammaire après le traitement contre la maladie. « Je commence à m'entendre avec mon nouveau meilleur ami Derek à ma gauche, et il est très important parce qu'il m'a sauvé la vie », a lancé la mère des princesse Beatrice et Eugenie.

Également connue sous le nom de Fergie, l'ex-épouse du prince Andrew a révélé qu'elle avait commencé à appeler son sein reconstruit Derek parce que ça la faisait « rire d'avoir un ami maintenant qui est avec (elle) tout le temps et qui (la) protège de son bouclier».

Elle a ajouté : « Le pauvre Eric à droite se sent plutôt triste parce qu'il n'est pas aussi guilleret que Derek à gauche, mais je vais équilibrer Eric, ne vous inquiétez pas. »

Sarah Ferguson a découvert qu'elle avait un cancer du sein après une mammographie de routine. Elle a subi une intervention chirurgicale en juin à l'hôpital King Edward VII de Londres. Après l'annonce de son diagnostic, la duchesse d'York a rappelé l'importance du dépistage régulier, qui permet de déceler les cancers au plus tôt et donc de pouvoir mieux les traiter.

Covermedia